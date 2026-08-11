Сегодняшняя цена ZygoSwap

Текущая цена ZygoSwap (ZSWAP) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZSWAP на USD составляет $ 0 за ZSWAP.

На данный момент ZygoSwap занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 397,104, при оборотном предложении 1.00B ZSWAP. В течение последних 24 часов, ZSWAP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00450031, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZSWAP изменился на -0.04% за последний час и на -4.99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 36.01K.

Рыночная информация ZygoSwap (ZSWAP)

Рыночная капитализация $ 397.10K$ 397.10K $ 397.10K Объем (24Ч) $ 36.01K$ 36.01K $ 36.01K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 397.10K$ 397.10K $ 397.10K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация ZygoSwap составляет $ 397.10K, при 24-часовом объеме торгов $ 36.01K. Циркулируещее обращение ZSWAP составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 397.10K.