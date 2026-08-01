Сегодняшняя цена BORT

Текущая цена BORT (BORT) сегодня составляет $ 0 с изменением 4.56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BORT на USD составляет $ 0 за BORT.

На данный момент BORT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 439,684, при оборотном предложении 974.00M BORT. В течение последних 24 часов, BORT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00394343, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BORT изменился на -0.13% за последний час и на +17.46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 45.95K.

Рыночная информация BORT (BORT)

Рыночная капитализация $ 439.68K$ 439.68K $ 439.68K Объем (24Ч) $ 45.95K$ 45.95K $ 45.95K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 451.42K$ 451.42K $ 451.42K Оборотное предложение 974.00M 974.00M 974.00M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация BORT составляет $ 439.68K, при 24-часовом объеме торгов $ 45.95K. Циркулируещее обращение BORT составляет 974.00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 451.42K.