Что такое Hachiko Inu (HACHI)

Inspired by the legendary tale of Hachiko, the Akita dog who faithfully waited for his owner for nearly ten years. Hachiko's incredible story, where he waited at Shibuya Station almost 3600 days after his owner's passing, made him recognized as the most loyal dog known to man.

Источник Hachiko Inu (HACHI) Официальный веб-сайт