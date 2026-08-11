Сегодняшняя цена Ucan fix life in1day

Текущая цена Ucan fix life in1day (1) сегодня составляет $ 0 с изменением 6.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 1 на USD составляет $ 0 за 1.

На данный момент Ucan fix life in1day занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 396,211, при оборотном предложении 1.00B 1. В течение последних 24 часов, 1 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01189736, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 1 изменился на -0.64% за последний час и на -51.96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 66.42K.

Рыночная информация Ucan fix life in1day (1)

Рыночная капитализация $ 396.21K$ 396.21K $ 396.21K Объем (24Ч) $ 66.42K$ 66.42K $ 66.42K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 396.21K$ 396.21K $ 396.21K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Ucan fix life in1day составляет $ 396.21K, при 24-часовом объеме торгов $ 66.42K. Циркулируещее обращение 1 составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 396.21K.