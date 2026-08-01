Какова текущая цена Binance Super Cycle?

Binance Super Cycle оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -1.38%.

Насколько быстро растёт сообщество BSC?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Binance Super Cycle?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Binance Super Cycle в секторе BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BSC?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BSC соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.851811872325154160000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 1000000000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.