BUBB

$BUBB – это художественный мемкоин на тему лягушки в сети BSC, демонстрирующий свой уникальный характер с помощью нарисованных вручную рисунков.

Название криптовалютыBUBB

МестоNo.1871

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.90%

Оборотное предложение1,000,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения1%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.04382047486914326,2025-03-21

Наименьшая цена0.000175048316618067,2025-03-19

Публичный блокчейнBSC

Введение$BUBB – это художественный мемкоин на тему лягушки в сети BSC, демонстрирующий свой уникальный характер с помощью нарисованных вручную рисунков.

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