Какова сегодняшняя цена P2pzcoin (P2PZ)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -2.11%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов P2PZ находится в обращении?

Обращающееся предложение P2PZ составляет 1000000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют P2pzcoin?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей P2PZ. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация P2pzcoin?

Рыночная капитализация составляет ₽2642906.2755438000000, что ставит P2pzcoin на 7598-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется P2PZ?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение P2pzcoin?

Недавнее изменение цены на -2.11% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.