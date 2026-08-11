О чем идет речь в проекте Kurumi?

Ku-Chan | Kurumi — это токен, созданный сообществом и вдохновленный подлинной историей жизнерадостного белого шиба-ину, спасенного из приюта для собак Chiba Wan в Японии — того самого приюта, где когда-то обрели надежду Кокоро и Нейро. Под нежным уходом riko.wako.mama путешествие Ку-Чана продолжает линию сострадания и спасения, начатую Кабосумамой и первоначальным Doge. Этот проект отмечает реальные истории второго шанса и связи между спасенными животными и людьми, которые заботятся о них, являясь данью уважения сообществу, доброте и взаимосвязи в рамках более широкой экосистемы, вдохновленной шиба-ину.

Чем уникален Kurumi?

Ku-Chan | Kurumi является частью редкой линии спасенных собак, связывающей нескольких известных приютских псов — Doge, Кокоро и Нейро — всех родом из Chiba Wan. Будучи единственным белым шиба-ину, представленным в этом круге спасений, история Ку-Чана подчеркивает как уникальность, так и преемственность в общей истории спасения, которую разделяет сообщество. Проект сосредоточен на аутентичном повествовании и сохранении реальной истории спасения, что отличает его от обычных мем-токенов, укореняя свою идентичность в правде, эмпатии и наследии.

История Kurumi Kurumi был запущен 14 октября 2025 года. 20 октября токен перешел в управление сообщества.

Что дальше для Kurumi?

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Для чего можно использовать KU-CHAN?

Токен Ku-Chan | Kurumi выступает в роли сообщественного токена, используемого для поддержки вовлеченности, повествования и развития проекта в экосистеме Ku-Chan. Он символизирует участие в инициативах, руководимых сообществом, таких как искусство, медиа и благотворительная просветительская деятельность, посвященная спасению животных. Токен также может использоваться для социальных кампаний, коллекционных наград и ограниченных цифровых или реальных сотрудничеств, отмечающих линию спасения, связанную с собаками из Chiba Wan.

Какова текущая цена торговли Kurumi сегодня?

Текущая цена торговли Kurumi составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.

Какова активность торговли KURUMI?

KURUMI зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.

Какова динамика цен Kurumi сегодня?

За последние 24 часа цена Kurumi изменилась на -1.37%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.

В каком диапазоне цены торговались Kurumi сегодня?

За последний день цена Kurumi колебалась между ₽ и ₽, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.