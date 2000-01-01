Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема Celo по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Celo. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999133
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 33.66B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00088
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,894.23
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
4
Линк
Линк
LINK
$ 8.223
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
5
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,327.99
-0.26%
0.00%
+6.46%
$ 118.40M
$ 7.21M
6
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1712
+0.72%
-4.09%
+7.51%
$ 48.45M
$ 431.90K
7
CELO
CELO
CELO
$ 0.06343
-0.20%
-0.14%
+4.79%
$ 38.37M
$ 892.13K
8
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.19501
-0.01%
-0.00%
-0.09%
$ 25.70M
$ 97.96K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.99052
+0.03%
-0.00%
-0.72%
$ 11.75M
$ 16.71K
10
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.495286
0.00%
-0.01%
-7.76%
$ 7.31M
$ 2.79K
11
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02627
-0.19%
-0.68%
+1.75%
$ 5.85M
$ 2.24M
12
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.24
+0.81%
+0.01%
+0.81%
$ 5.03M
$ 61.47K
13
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035017
-0.16%
-0.01%
-10.30%
$ 4.69M
$ 28.05K
14
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
+247.74%
$ 2.88M
$ 0.10
15
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.02922312
-0.05%
-0.02%
+1.04%
$ 2.06M
$ 71.58
16
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.15
0.00%
-0.01%
-0.86%
$ 1.69M
$ 3.19K
17
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 1.66M
$ 19.41K
18
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.196809
+0.61%
0.00%
+0.24%
$ 1.62M
$ 175.70
19
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.999423
+0.09%
0.00%
+0.05%
$ 1.12M
$ 5.87K
20
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054203
0.00%
-0.00%
-3.74%
$ 1.11M
$ 17.52
21
Moola Celo Dollars
Moola Celo Dollars
MCUSD
$ 0.99977
-0.01%
-0.00%
+0.10%
$ 652.04K
$ 2.53K
22
Mento British Pound
Mento British Pound
GBPM
$ 1.35
0.00%
--
0.00%
$ 397.28K
$ 3.59K
23
Mento Brazilian Real
Mento Brazilian Real
BRLM
$ 0.195761
-0.05%
0.00%
+0.62%
$ 210.92K
$ 590.39
24
VNX British Pound
VNX British Pound
VGBP
$ 1.34
0.00%
0.00%
0.00%
$ 169.01K
$ 2.41
25
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00112094
-0.15%
-0.06%
+5.57%
$ 166.35K
$ 45.18
26
Mento Kenyan Shilling
Mento Kenyan Shilling
KESM
$ 0.0077388
0.00%
0.00%
0.00%
$ 164.77K
$ 16.96
27
Wrapped cETH
Wrapped cETH
CETH
$ 1,661.06
-0.01%
0.00%
-0.80%
$ 109.02K
$ 27.28
28
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00033478
0.00%
+0.07%
+7.55%
$ 92.70K
$ 347.83
29
Mento Swiss Franc
Mento Swiss Franc
CHFM
$ 1.22
0.00%
--
0.00%
$ 86.23K
$ 707.67
30
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 7.80193E-7
+0.12%
-4.20%
-4.35%
$ 78.02K
--
31
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0.0063634
0.00%
--
+1.15%
$ 74.55K
$ 19.34
32
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0.00110099
0.00%
+0.00%
+0.53%
$ 70.41K
$ 238.89
33
Ubeswap
Ubeswap
UBE
$ 0.00036112
-0.15%
-0.02%
+6.94%
$ 59.71K
$ 1.61K
34
Mento Nigerian Naira
Mento Nigerian Naira
NGNM
$ 0.00073052
0.00%
--
+0.02%
$ 56.60K
$ 9.94
35
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0.058142
0.00%
0.00%
+0.76%
$ 56.33K
$ 166.21
36
Mento South African Rand
Mento South African Rand
ZARM
$ 0.06137
0.00%
--
+1.77%
$ 49.99K
$ 2.45
37
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4.73676E-7
0.00%
-0.30%
+1.45%
$ 47.37K
--
38
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0.308324
0.00%
-0.00%
-0.42%
$ 37.91K
$ 444.49
39
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01643841
0.00%
--
+0.43%
$ 26.21K
$ 1.42
40
Mento Canadian Dollar
Mento Canadian Dollar
CADM
$ 0.71259
0.00%
--
+0.53%
$ 24.30K
$ 2.33
41
cGHS
cGHS
CGHS
$ 0.085297
0.00%
-0.00%
+0.75%
$ 23.66K
$ 535.23
42
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031977
0.00%
+0.02%
+3.01%
$ 22.08K
$ 281.14
43
Mento Australian Dollar
Mento Australian Dollar
AUDM
$ 0.706837
0.00%
--
+0.44%
$ 21.67K
$ 5.21K
44
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9883
+0.02%
-0.02%
-1.51%
--
$ 55.93K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Celo и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Celo представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 44 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $271.09B.
Какой токен из категории Экосистема Celo демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Celo, отслеживаемых на MEXC, WCOP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.07% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Celo находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 44 токенов категории Экосистема Celo, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Celo относятся USDT, USDC, WBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Celo?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Celo составляет примерно $271.09B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Celo, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.