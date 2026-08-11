Сегодняшняя цена Mento Brazilian Real

Текущая цена Mento Brazilian Real (BRLM) сегодня составляет $ 0.195575 с изменением 0.01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BRLM на USD составляет $ 0.195575 за BRLM.

На данный момент Mento Brazilian Real занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 211,153, при оборотном предложении 1.08M BRLM. В течение последних 24 часов, BRLM торговался в диапазоне от $ 0.195505 (минимум) до $ 0.202472 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.239898, тогда как исторический минимум составил $ 0.088668.

В краткосрочной перспективе BRLM изменился на +0.01% за последний час и на -0.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.91K.

Рыночная информация Mento Brazilian Real (BRLM)

Рыночная капитализация $ 211.15K$ 211.15K $ 211.15K Объем (24Ч) $ 1.91K$ 1.91K $ 1.91K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 211.15K$ 211.15K $ 211.15K Оборотное предложение 1.08M 1.08M 1.08M Общее предложение 1,079,651.120710694 1,079,651.120710694 1,079,651.120710694

Текущая рыночная капитализация Mento Brazilian Real составляет $ 211.15K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.91K. Циркулируещее обращение BRLM составляет 1.08M, а общее предложение – 1079651.120710694. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 211.15K.