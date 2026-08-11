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Текущая цена Mento Brazilian Real сегодня составляет 0.195575 USD. Рыночная капитализация BRLM составляет 211,153 USD. Отслеживайте обновления цен BRLM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Mento Brazilian Real сегодня составляет 0.195575 USD. Рыночная капитализация BRLM составляет 211,153 USD. Отслеживайте обновления цен BRLM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Mento Brazilian Real (BRLM)

Не в листинге

Текущая цена 1 BRLM в USD:

$0.195567
$0.195567$0.195567
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mento Brazilian Real (BRLM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:14:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mento Brazilian Real

Текущая цена Mento Brazilian Real (BRLM) сегодня составляет $ 0.195575 с изменением 0.01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BRLM на USD составляет $ 0.195575 за BRLM.

На данный момент Mento Brazilian Real занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 211,153, при оборотном предложении 1.08M BRLM. В течение последних 24 часов, BRLM торговался в диапазоне от $ 0.195505 (минимум) до $ 0.202472 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.239898, тогда как исторический минимум составил $ 0.088668.

В краткосрочной перспективе BRLM изменился на +0.01% за последний час и на -0.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.91K.

Рыночная информация Mento Brazilian Real (BRLM)

$ 211.15K
$ 211.15K$ 211.15K

$ 1.91K
$ 1.91K$ 1.91K

$ 211.15K
$ 211.15K$ 211.15K

1.08M
1.08M 1.08M

1,079,651.120710694
1,079,651.120710694 1,079,651.120710694

Текущая рыночная капитализация Mento Brazilian Real составляет $ 211.15K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.91K. Циркулируещее обращение BRLM составляет 1.08M, а общее предложение – 1079651.120710694. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 211.15K.

История цен Mento Brazilian Real в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.195505
$ 0.195505$ 0.195505
Мин 24Ч
$ 0.202472
$ 0.202472$ 0.202472
Макс 24Ч

$ 0.195505
$ 0.195505$ 0.195505

$ 0.202472
$ 0.202472$ 0.202472

$ 0.239898
$ 0.239898$ 0.239898

$ 0.088668
$ 0.088668$ 0.088668

+0.01%

-0.01%

-0.45%

-0.45%

История цен Mento Brazilian Real (BRLM) в USD

За сегодня изменение цены Mento Brazilian Real на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mento Brazilian Real на USD составило $ +0.0040272021.
За последние 60 дней изменение цены Mento Brazilian Real на USD составило $ +0.0312362806.
За последние 90 дней изменение цены Mento Brazilian Real на USD составило $ +0.00000156718316904.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0.01%
30 дней$ +0.0040272021+2.06%
60 дней$ +0.0312362806+15.97%
90 дней$ +0.00000156718316904+0.00%

Прогноз цены Mento Brazilian Real

Прогноз цены Mento Brazilian Real (BRLM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BRLM в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Mento Brazilian Real (BRLM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mento Brazilian Real потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Mento Brazilian Real достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BRLM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Mento Brazilian Real».

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Источник Mento Brazilian Real (BRLM)

Официальный веб-сайт

Категория :

Celo EcosystemStablecoins

О Mento Brazilian Real

Какова текущая цена Mento Brazilian Real?

Текущая оценка составляет ₽14.6321647711965600000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -0.01%.

Как рыночные настроения влияют на BRLM?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг Mento Brazilian Real?

С рыночной капитализацией ₽15797650.4560013664000 Mento Brazilian Real занимает #4640 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

BRLM зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна BRLM сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽14.6269276420441440000 и ₽15.1481716249710336000, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на Mento Brazilian Real?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (1079651.120710694 токенов), тенденции принятия в рамках Stablecoins,Celo Ecosystem и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:14:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mento Brazilian Real (BRLM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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