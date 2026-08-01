Какова текущая цена Brazilian real?

Brazilian real оценивается в ₽14.6343656254828032000, за сегодняшний день она изменилась на -0.59%.

Насколько быстро растёт сообщество WBRL?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Brazilian real?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Brazilian real в секторе Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов WBRL?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как WBRL соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽17.0507595447806400000, а ATL — ₽10.7878549124257408000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 8210152.499999999 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.