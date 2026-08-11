Сегодняшняя цена Mento British Pound

Текущая цена Mento British Pound (GBPM) сегодня составляет $ 1.35 с изменением 0.09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GBPM на USD составляет $ 1.35 за GBPM.

На данный момент Mento British Pound занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 396,113, при оборотном предложении 293.78K GBPM. В течение последних 24 часов, GBPM торговался в диапазоне от $ 1.35 (минимум) до $ 1.35 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.63, тогда как исторический минимум составил $ 0.628602.

В краткосрочной перспективе GBPM изменился на -- за последний час и на +0.18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3.59K.

Рыночная информация Mento British Pound (GBPM)

Рыночная капитализация $ 396.11K$ 396.11K $ 396.11K Объем (24Ч) $ 3.59K$ 3.59K $ 3.59K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 396.11K$ 396.11K $ 396.11K Оборотное предложение 293.78K 293.78K 293.78K Общее предложение 293,775.3677018534 293,775.3677018534 293,775.3677018534

Текущая рыночная капитализация Mento British Pound составляет $ 396.11K, при 24-часовом объеме торгов $ 3.59K. Циркулируещее обращение GBPM составляет 293.78K, а общее предложение – 293775.3677018534. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 396.11K.