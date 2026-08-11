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Текущая цена Mento British Pound сегодня составляет 1.35 USD. Рыночная капитализация GBPM составляет 396,113 USD. Отслеживайте обновления цен GBPM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Mento British Pound сегодня составляет 1.35 USD. Рыночная капитализация GBPM составляет 396,113 USD. Отслеживайте обновления цен GBPM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Mento British Pound (GBPM)

Не в листинге

Текущая цена 1 GBPM в USD:

$1.35
$1.35$1.35
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mento British Pound (GBPM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:14:43 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mento British Pound

Текущая цена Mento British Pound (GBPM) сегодня составляет $ 1.35 с изменением 0.09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GBPM на USD составляет $ 1.35 за GBPM.

На данный момент Mento British Pound занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 396,113, при оборотном предложении 293.78K GBPM. В течение последних 24 часов, GBPM торговался в диапазоне от $ 1.35 (минимум) до $ 1.35 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.63, тогда как исторический минимум составил $ 0.628602.

В краткосрочной перспективе GBPM изменился на -- за последний час и на +0.18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3.59K.

Рыночная информация Mento British Pound (GBPM)

$ 396.11K
$ 396.11K$ 396.11K

$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K

$ 396.11K
$ 396.11K$ 396.11K

293.78K
293.78K 293.78K

293,775.3677018534
293,775.3677018534 293,775.3677018534

Текущая рыночная капитализация Mento British Pound составляет $ 396.11K, при 24-часовом объеме торгов $ 3.59K. Циркулируещее обращение GBPM составляет 293.78K, а общее предложение – 293775.3677018534. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 396.11K.

История цен Mento British Pound в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
Мин 24Ч
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
Макс 24Ч

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 0.628602
$ 0.628602$ 0.628602

--

+0.09%

+0.18%

+0.18%

История цен Mento British Pound (GBPM) в USD

За сегодня изменение цены Mento British Pound на USD составило $ +0.00127006.
За последние 30 дней изменение цены Mento British Pound на USD составило $ +0.0042680250.
За последние 60 дней изменение цены Mento British Pound на USD составило $ +0.0100626300.
За последние 90 дней изменение цены Mento British Pound на USD составило $ +0.0016478271158739.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00127006+0.09%
30 дней$ +0.0042680250+0.32%
60 дней$ +0.0100626300+0.75%
90 дней$ +0.0016478271158739+0.00%

Прогноз цены Mento British Pound

Прогноз цены Mento British Pound (GBPM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GBPM в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Mento British Pound (GBPM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mento British Pound потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Mento British Pound достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GBPM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Mento British Pound».

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Источник Mento British Pound (GBPM)

Официальный веб-сайт

Категория :

Celo EcosystemGBP StablecoinStablecoins

О Mento British Pound

Какова текущая рыночная цена GBPM?

В настоящее время она оценивается в ₽101.001776510880000, что отражает изменение цены на 0.09% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у Mento British Pound на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, GBPM демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов GBPM?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты GBPM. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для Mento British Pound?

Он торговался в пределах ₽101.001776510880000 и ₽101.001776510880000, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность GBPM на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции GBPM в экосистему --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:14:43 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mento British Pound (GBPM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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