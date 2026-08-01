Какова текущая цена Colombian Peso?

Живая цена Colombian Peso (WCOP) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Colombian Peso на рынке?

В настоящее время Colombian Peso находится на 5971-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽6664285.3352570880000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов WCOP в обращении?

Количество токенов WCOP в обращении составляет 276898753.7968985 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Colombian Peso за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Colombian Peso колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Colombian Peso удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Colombian Peso достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется WCOP?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Colombian Peso?

Текущее изменение цены 2.98% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.