На какой блокчейн-сети работает Mento South African Rand?

Mento South African Rand работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена ZARM?

Токен оценивается в ₽4.591465944053856000, что отражает изменение цены на --% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Mento South African Rand?

Mento South African Rand относится к категории Stablecoins,Celo Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать ZARM с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Mento South African Rand?

Его рыночная капитализация составляет ₽3739684.2954787680000, что ставит актив на 6960-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов ZARM сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 814488.263125136 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Mento South African Rand?

За последний день объем торговли ZARM составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Mento South African Rand колебался между ₽0E-14 и ₽0E-14, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.