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Текущая цена Mento Swiss Franc сегодня составляет 1,22 USD. Рыночная капитализация CHFM составляет 86 231 USD. Отслеживайте обновления цен CHFM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Mento Swiss Franc сегодня составляет 1,22 USD. Рыночная капитализация CHFM составляет 86 231 USD. Отслеживайте обновления цен CHFM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Mento Swiss Franc (CHFM)

Не в листинге

Текущая цена 1 CHFM в USD:

$1,22
$1,22$1,22
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mento Swiss Franc (CHFM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:16:55 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mento Swiss Franc

Текущая цена Mento Swiss Franc (CHFM) сегодня составляет $ 1,22 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHFM на USD составляет $ 1,22 за CHFM.

На данный момент Mento Swiss Franc занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 86 231, при оборотном предложении 70,86K CHFM. В течение последних 24 часов, CHFM торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,38, тогда как исторический минимум составил $ 0,587826.

В краткосрочной перспективе CHFM изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 707,67.

Рыночная информация Mento Swiss Franc (CHFM)

$ 86,23K
$ 86,23K$ 86,23K

$ 707,67
$ 707,67$ 707,67

$ 86,23K
$ 86,23K$ 86,23K

70,86K
70,86K 70,86K

70 857,1143675043
70 857,1143675043 70 857,1143675043

Текущая рыночная капитализация Mento Swiss Franc составляет $ 86,23K, при 24-часовом объеме торгов $ 707,67. Циркулируещее обращение CHFM составляет 70,86K, а общее предложение – 70857.1143675043. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 86,23K.

История цен Mento Swiss Franc в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 1,38
$ 1,38$ 1,38

$ 0,587826
$ 0,587826$ 0,587826

--

--

0,00%

0,00%

История цен Mento Swiss Franc (CHFM) в USD

За сегодня изменение цены Mento Swiss Franc на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mento Swiss Franc на USD составило $ -0,0217501600.
За последние 60 дней изменение цены Mento Swiss Franc на USD составило $ -0,0357317260.
За последние 90 дней изменение цены Mento Swiss Franc на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0217501600-1,78%
60 дней$ -0,0357317260-2,92%
90 дней----

Прогноз цены Mento Swiss Franc

Прогноз цены Mento Swiss Franc (CHFM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CHFM в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Mento Swiss Franc (CHFM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mento Swiss Franc потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Mento Swiss Franc достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CHFM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Mento Swiss Franc».

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Источник Mento Swiss Franc (CHFM)

Официальный веб-сайт

Категория :

Celo EcosystemCHF StablecoinStablecoins

О Mento Swiss Franc

Какова текущая цена Mento Swiss Franc?

По состоянию на ₽91.275679513536000, цена Mento Swiss Franc за последние 24 часа изменилась на --%.

Как влияет предложение токенов на оценку CHFM?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 70857.1143675043 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Mento Swiss Franc?

Его рыночная капитализация составляет ₽6451469.7705997728000, что соответствует #6020 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

CHFM зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽0E-14 до ₽0E-14, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Mento Swiss Franc вписывается в категорию Stablecoins,Celo Ecosystem,CHF Stablecoin?

Как токен категории Stablecoins,Celo Ecosystem,CHF Stablecoin, CHFM конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:16:55 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mento Swiss Franc (CHFM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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