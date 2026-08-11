Сегодняшняя цена Mento Swiss Franc

Текущая цена Mento Swiss Franc (CHFM) сегодня составляет $ 1,22 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHFM на USD составляет $ 1,22 за CHFM.

На данный момент Mento Swiss Franc занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 86 231, при оборотном предложении 70,86K CHFM. В течение последних 24 часов, CHFM торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,38, тогда как исторический минимум составил $ 0,587826.

В краткосрочной перспективе CHFM изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 707,67.

Рыночная информация Mento Swiss Franc (CHFM)

Рыночная капитализация $ 86,23K$ 86,23K $ 86,23K Объем (24Ч) $ 707,67$ 707,67 $ 707,67 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 86,23K$ 86,23K $ 86,23K Оборотное предложение 70,86K 70,86K 70,86K Общее предложение 70 857,1143675043 70 857,1143675043 70 857,1143675043

Текущая рыночная капитализация Mento Swiss Franc составляет $ 86,23K, при 24-часовом объеме торгов $ 707,67. Циркулируещее обращение CHFM составляет 70,86K, а общее предложение – 70857.1143675043. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 86,23K.