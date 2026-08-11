Сегодняшняя цена Mento Japanese Yen

Текущая цена Mento Japanese Yen (JPYM) сегодня составляет $ 0,0063633 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JPYM на USD составляет $ 0,0063633 за JPYM.

На данный момент Mento Japanese Yen занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 74 551, при оборотном предложении 11,72M JPYM. В течение последних 24 часов, JPYM торговался в диапазоне от $ 0,00636304 (минимум) до $ 0,00636467 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00726235, тогда как исторический минимум составил $ 0,00388634.

В краткосрочной перспективе JPYM изменился на -- за последний час и на +1,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 19,34.

Рыночная информация Mento Japanese Yen (JPYM)

Рыночная капитализация $ 74,55K$ 74,55K $ 74,55K Объем (24Ч) $ 19,34$ 19,34 $ 19,34 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 74,55K$ 74,55K $ 74,55K Оборотное предложение 11,72M 11,72M 11,72M Общее предложение 11 715 756,01752787 11 715 756,01752787 11 715 756,01752787

Текущая рыночная капитализация Mento Japanese Yen составляет $ 74,55K, при 24-часовом объеме торгов $ 19,34. Циркулируещее обращение JPYM составляет 11,72M, а общее предложение – 11715756.01752787. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 74,55K.