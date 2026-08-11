Какова текущая цена Mento Nigerian Naira?

Живая цена Mento Nigerian Naira (NGNM) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Mento Nigerian Naira на рынке?

В настоящее время Mento Nigerian Naira находится на 6771-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽4234518.1842513312000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов NGNM в обращении?

Количество токенов NGNM в обращении составляет 79395313.96854717 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Mento Nigerian Naira за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Mento Nigerian Naira колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Mento Nigerian Naira удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Mento Nigerian Naira достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется NGNM?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Mento Nigerian Naira?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Stablecoins,Celo Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.