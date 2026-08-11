Сегодняшняя цена SelfClaw

Текущая цена SelfClaw (SELFCLAW) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SELFCLAW на USD составляет $ 0 за SELFCLAW.

На данный момент SelfClaw занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 47,368, при оборотном предложении 100.00B SELFCLAW. В течение последних 24 часов, SELFCLAW торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SELFCLAW изменился на -- за последний час и на +1.86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SelfClaw (SELFCLAW)

Рыночная капитализация $ 47.37K$ 47.37K $ 47.37K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 47.37K$ 47.37K $ 47.37K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация SelfClaw составляет $ 47.37K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SELFCLAW составляет 100.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 47.37K.