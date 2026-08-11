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Текущая цена Peruvian Sol сегодня составляет 0,308315 USD. Рыночная капитализация WPEN составляет 37.908 USD. Отслеживайте обновления цен WPEN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Peruvian Sol сегодня составляет 0,308315 USD. Рыночная капитализация WPEN составляет 37.908 USD. Отслеживайте обновления цен WPEN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Peruvian Sol (WPEN)

Не в листинге

Текущая цена 1 WPEN в USD:

$0,30831
$0,30831$0,30831
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Peruvian Sol (WPEN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:37:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Peruvian Sol

Текущая цена Peruvian Sol (WPEN) сегодня составляет $ 0,308315 с изменением 0,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WPEN на USD составляет $ 0,308315 за WPEN.

На данный момент Peruvian Sol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 37.908, при оборотном предложении 122,95K WPEN. В течение последних 24 часов, WPEN торговался в диапазоне от $ 0,307701 (минимум) до $ 0,309386 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,610715, тогда как исторический минимум составил $ 0,296296.

В краткосрочной перспективе WPEN изменился на +0,20% за последний час и на -0,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 459,65.

Рыночная информация Peruvian Sol (WPEN)

$ 37,91K
$ 37,91K$ 37,91K

$ 459,65
$ 459,65$ 459,65

$ 37,91K
$ 37,91K$ 37,91K

122,95K
122,95K 122,95K

122.950,0
122.950,0 122.950,0

Текущая рыночная капитализация Peruvian Sol составляет $ 37,91K, при 24-часовом объеме торгов $ 459,65. Циркулируещее обращение WPEN составляет 122,95K, а общее предложение – 122950.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 37,91K.

История цен Peruvian Sol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,307701
$ 0,307701$ 0,307701
Мин 24Ч
$ 0,309386
$ 0,309386$ 0,309386
Макс 24Ч

$ 0,307701
$ 0,307701$ 0,307701

$ 0,309386
$ 0,309386$ 0,309386

$ 0,610715
$ 0,610715$ 0,610715

$ 0,296296
$ 0,296296$ 0,296296

+0,20%

-0,21%

-0,35%

-0,35%

История цен Peruvian Sol (WPEN) в USD

За сегодня изменение цены Peruvian Sol на USD составило $ -0,000678140082157719.
За последние 30 дней изменение цены Peruvian Sol на USD составило $ -0,0011653998.
За последние 60 дней изменение цены Peruvian Sol на USD составило $ +0,0022951585.
За последние 90 дней изменение цены Peruvian Sol на USD составило $ -0,0000001203762549.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000678140082157719-0,21%
30 дней$ -0,0011653998-0,37%
60 дней$ +0,0022951585+0,74%
90 дней$ -0,0000001203762549-0,00%

Прогноз цены Peruvian Sol

Прогноз цены Peruvian Sol (WPEN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WPEN в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Peruvian Sol (WPEN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Peruvian Sol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Peruvian Sol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WPEN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Peruvian Sol».

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Источник Peruvian Sol (WPEN)

Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemCelo Ecosystem

О Peruvian Sol

Какова сегодняшняя цена Peruvian Sol (WPEN)?

Текущая цена составляет ₽23.0671662659387600000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.21%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов WPEN находится в обращении?

Обращающееся предложение WPEN составляет 122950.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Peruvian Sol?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей WPEN. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Peruvian Sol?

Рыночная капитализация составляет ₽2836158.2758192320000, что ставит Peruvian Sol на 7480-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется WPEN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Peruvian Sol?

Недавнее изменение цены на -0.21% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Peruvian Sol

Страница обновлена: 2026-08-11 09:37:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Peruvian Sol (WPEN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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