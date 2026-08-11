Какова сегодняшняя цена Peruvian Sol (WPEN)?

Текущая цена составляет ₽23.0671662659387600000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.21%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов WPEN находится в обращении?

Обращающееся предложение WPEN составляет 122950.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Peruvian Sol?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей WPEN. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Peruvian Sol?

Рыночная капитализация составляет ₽2836158.2758192320000, что ставит Peruvian Sol на 7480-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется WPEN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Peruvian Sol?

Недавнее изменение цены на -0.21% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.