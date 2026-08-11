Какова текущая цена Mexican Peso?

Живая цена Mexican Peso (WMXN) составляет ₽4.3247464379343840000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Mexican Peso на рынке?

В настоящее время Mexican Peso находится на 6785-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽4189703.3219328000000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов WMXN в обращении?

Количество токенов WMXN в обращении составляет 968788.6930900001 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Mexican Peso за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Mexican Peso колебалась в диапазоне от ₽4.3231752991886592000 (минимум за 24 часа) до ₽4.3521291417884448000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Mexican Peso удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Mexican Peso достиг максимальной цены ₽6.2006112841990464000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽4.069249351427232000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется WMXN?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Mexican Peso?

Текущее изменение цены 0.03% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.