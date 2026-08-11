Сегодняшняя цена PerkOS

Текущая цена PerkOS (PERKOS) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PERKOS на USD составляет $ 0 за PERKOS.

На данный момент PerkOS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 78 051, при оборотном предложении 100,00B PERKOS. В течение последних 24 часов, PERKOS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PERKOS изменился на -0,03% за последний час и на -2,22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация PerkOS (PERKOS)

Рыночная капитализация $ 78,05K$ 78,05K $ 78,05K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 78,05K$ 78,05K $ 78,05K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация PerkOS составляет $ 78,05K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PERKOS составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 78,05K.