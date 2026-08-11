Какова текущая цена торговли Mento Canadian Dollar?

Mento Canadian Dollar (CADM) в настоящее время оценивается в ₽53.313226610287392000 RUB, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Mento Canadian Dollar сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Stablecoins,Celo Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по CADM?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Mento Canadian Dollar на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #8359 место по рыночной капитализации, составляющей ₽1818031.9771958400000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов CADM?

При наличии 34100.37098639488 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Mento Canadian Dollar?

Диапазон цен между ₽0E-14 и ₽0E-14 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Mento Canadian Dollar сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Stablecoins,Celo Ecosystem, CADM продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.