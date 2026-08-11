Какова текущая цена торговли Mento Australian Dollar?

Mento Australian Dollar (AUDM) в настоящее время оценивается в ₽52.8584193514654368000 RUB, что отражает изменение цены на уровне 0.00% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Mento Australian Dollar сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Stablecoins,Celo Ecosystem,AUD Stablecoin. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по AUDM?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Mento Australian Dollar на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #8585 место по рыночной капитализации, составляющей ₽1640268.8505366912000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов AUDM?

При наличии 31031.2977427122 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Mento Australian Dollar?

Диапазон цен между ₽52.8448028156691552000 и ₽52.8937325651788704000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Mento Australian Dollar сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Stablecoins,Celo Ecosystem,AUD Stablecoin, AUDM продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.