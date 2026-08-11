Что сейчас торгуется у Mento Kenyan Shilling?

Текущая цена: ₽0.578915997314602080000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.03%.

Привлекает ли KESM внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Stablecoins,Celo Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок Mento Kenyan Shilling?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно KESM?

При наличии 21290848.61919865 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Mento Kenyan Shilling соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽0.654410710369293696000 и ATL — ₽0.27316117497694368000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Mento Kenyan Shilling?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Mento Kenyan Shilling.