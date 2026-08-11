Какова текущая цена Mento Colombian Peso?

Живая цена Mento Colombian Peso (COPM) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Mento Colombian Peso на рынке?

В настоящее время Mento Colombian Peso находится на 8571-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽1649246.7862265472000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов COPM в обращении?

Количество токенов COPM в обращении составляет 69059009.9640823 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Mento Colombian Peso за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Mento Colombian Peso колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Mento Colombian Peso удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Mento Colombian Peso достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется COPM?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Mento Colombian Peso?

Текущее изменение цены 2.25% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Stablecoins,Celo Ecosystem,Algorithmic Stablecoin. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.