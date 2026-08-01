Какова текущая цена Chilean Peso?

Живая цена Chilean Peso (WCLP) составляет ₽0.082195695082695040000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Chilean Peso на рынке?

В настоящее время Chilean Peso находится на 6382-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽5256667.5062168960000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов WCLP в обращении?

Количество токенов WCLP в обращении составляет 63952369.57473687 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Chilean Peso за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Chilean Peso колебалась в диапазоне от ₽0.08205431241293440000 (минимум за 24 часа) до ₽0.082366251954152320000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Chilean Peso удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Chilean Peso достиг максимальной цены ₽0.185515756363118720000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.079980699923111680000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется WCLP?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Chilean Peso?

Текущее изменение цены 0.16% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.