Сегодняшняя цена Mento Philippine Peso

Текущая цена Mento Philippine Peso (PHPM) сегодня составляет $ 0.01643841 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PHPM на USD составляет $ 0.01643841 за PHPM.

На данный момент Mento Philippine Peso занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 26,214, при оборотном предложении 1.59M PHPM. В течение последних 24 часов, PHPM торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.02810175, тогда как исторический минимум составил $ 0.00810846.

В краткосрочной перспективе PHPM изменился на -- за последний час и на +0.40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.42.

Рыночная информация Mento Philippine Peso (PHPM)

Рыночная капитализация $ 26.21K$ 26.21K $ 26.21K Объем (24Ч) $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 26.21K$ 26.21K $ 26.21K Оборотное предложение 1.59M 1.59M 1.59M Общее предложение 1,594,686.906908685 1,594,686.906908685 1,594,686.906908685

Текущая рыночная капитализация Mento Philippine Peso составляет $ 26.21K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.42. Циркулируещее обращение PHPM составляет 1.59M, а общее предложение – 1594686.906908685. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 26.21K.