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Топ токенов категории Bank-Issued Stablecoin по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Bank-Issued Stablecoin. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1,15
0,00%
0,00%
0,00%
$ 161,22M
$ 6,64M
2
Eurite
Eurite
EURI
$ 1,1555
+0,03%
+0,09%
+0,21%
$ 57,35M
$ 4,83K
3
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0,999154
0,00%
0,00%
-0,03%
$ 12,41M
$ 9,54M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Bank-Issued Stablecoin и почему они так популярны?
Токены категории Bank-Issued Stablecoin представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $230.98M.
Какой токен из категории Bank-Issued Stablecoin демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Bank-Issued Stablecoin, отслеживаемых на MEXC, EURI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.09% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Bank-Issued Stablecoin находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Bank-Issued Stablecoin, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Bank-Issued Stablecoin относятся EURCV, EURI, USDCV. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Bank-Issued Stablecoin?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Bank-Issued Stablecoin составляет примерно $230.98M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Bank-Issued Stablecoin, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.