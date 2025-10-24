Что такое USD CoinVertible (USDCV)

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

Источник USD CoinVertible (USDCV) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о USD CoinVertible (USDCV) Сколько стоит USD CoinVertible (USDCV) на сегодня? Актуальная цена USDCV в USD – 0,99981 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена USDCV в USD? $ 0,99981 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена USDCV в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация USD CoinVertible? Рыночная капитализация USDCV составляет $ 8,90M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение USDCV? Циркулирующее предложение USDCV составляет 8,90M USD . Какова была максимальная цена (ATH) USDCV? USDCV достиг максимальной цены (ATH) в 1,13 USD . Какова была минимальная цена USDCV за все время (ATL)? USDCV достиг минимальной цены (ATL) в 0,978779 USD . Каков объем торгов USDCV? Объем торгов за последние 24 часа для USDCV составляет -- USD . Вырастет ли USDCV в цене в этом году? USDCV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USDCV для более подробного анализа.

