Текущая цена USD CoinVertible сегодня составляет 0,99981 USD. Следите за обновлениями цены USDCV к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Цена USD CoinVertible (USDCV)

Текущая цена 1 USDCV в USD:

$1
$1$1
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены USD CoinVertible (USDCV) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:09:41 (UTC+8)

Информация о ценах USD CoinVertible (USDCV) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,999224
$ 0,999224$ 0,999224
Мин 24Ч
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
Макс 24Ч

$ 0,999224
$ 0,999224$ 0,999224

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

$ 0,978779
$ 0,978779$ 0,978779

+0,06%

-0,03%

-0,04%

-0,04%

Текущая цена USD CoinVertible (USDCV) составляет $0,99981. За последние 24 часа USDCV торговался в диапазоне от $ 0,999224 до $ 1,001, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена USDCV за все время составляет $ 1,13, а минимальная – $ 0,978779.

Что касается краткосрочной динамики, USDCV изменился на +0,06% за последний час, на -0,03% за 24 часа и на -0,04% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация USD CoinVertible (USDCV)

$ 8,90M
$ 8,90M$ 8,90M

--
----

$ 8,90M
$ 8,90M$ 8,90M

8,90M
8,90M 8,90M

8 900 300,0
8 900 300,0 8 900 300,0

Текущая рыночная капитализация USD CoinVertible составляет $ 8,90M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение USDCV составляет 8,90M, а общее предложение – 8900300.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,90M.

История цен USD CoinVertible (USDCV) в USD

За сегодня изменение цены USD CoinVertible на USD составило $ -0,0003952470535866.
За последние 30 дней изменение цены USD CoinVertible на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены USD CoinVertible на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены USD CoinVertible на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0003952470535866-0,03%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое USD CoinVertible (USDCV)

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

Прогноз цены USD CoinVertible (USD)

Сколько будет стоить USD CoinVertible (USDCV) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов USD CoinVertible (USDCV) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для USD CoinVertible.

Проверьте прогноз цены USD CoinVertible!

USDCV на местную валюту

Токеномика USD CoinVertible (USDCV)

Понимание токеномики USD CoinVertible (USDCV) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USDCV прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о USD CoinVertible (USDCV)

Сколько стоит USD CoinVertible (USDCV) на сегодня?
Актуальная цена USDCV в USD – 0,99981 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена USDCV в USD?
Текущая цена USDCV в USD составляет $ 0,99981. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация USD CoinVertible?
Рыночная капитализация USDCV составляет $ 8,90M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение USDCV?
Циркулирующее предложение USDCV составляет 8,90M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) USDCV?
USDCV достиг максимальной цены (ATH) в 1,13 USD.
Какова была минимальная цена USDCV за все время (ATL)?
USDCV достиг минимальной цены (ATL) в 0,978779 USD.
Каков объем торгов USDCV?
Объем торгов за последние 24 часа для USDCV составляет -- USD.
Вырастет ли USDCV в цене в этом году?
USDCV может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USDCV для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:09:41 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.