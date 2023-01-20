SingularityNET — это платформа на основе блокчейна, которая позволяет любому легко «создавать, делиться и монетизировать» услуги ИИ благодаря глобально доступному рынку ИИ. Через торговую площадку SingularityNET пользователи могут просматривать, тестировать и приобретать огромное количество услуг ИИ, используя собственный служебный токен платформы — AGIX. Более того, маркетплейс представляет собой место, где разработчики ИИ могут публиковать и продавать свои инструменты ИИ, а также легко отслеживать их эффективность. Команда SingularityNET стала пионером в разработке ИИ, известного как Sophia, который описывается как «самый выразительный робот в мире». Цель SingularityNET — дать Софии возможность полностью понимать человеческий язык и продолжить разработку «OpenCog» — системы искусственного интеллекта, которая, как ожидается, в конечном итоге достигнет состояния, известного как «продвинутый общий интеллект», то есть искусственный интеллект на уровне человека (или выше). ).