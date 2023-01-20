mexc
РынкиКупить криптоТорговля
В тренде
ФьючерсыАктивностьETF
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПодробнее
SingularityNET
AGIX/USDT
0.1751-1.18%
$0.00
Макс 24ч
0.1800
Мин 24ч
0.1744
Объем 24ч (AGIX)
1.73M
Сумма за 24ч (USDT)
300.49K
Макс 24ч
0.1800
Мин 24ч
0.1744
Объем 24ч (AGIX)
1.73M
Сумма за 24ч (USDT)
300.49K
График
Информация о токене
Базовая
TradingView
Глубина
Loading..
AGIX
SingularityNET — это платформа на основе блокчейна, которая позволяет любому легко «создавать, делиться и монетизировать» услуги ИИ благодаря глобально доступному рынку ИИ. Через торговую площадку SingularityNET пользователи могут просматривать, тестировать и приобретать огромное количество услуг ИИ, используя собственный служебный токен платформы — AGIX. Более того, маркетплейс представляет собой место, где разработчики ИИ могут публиковать и продавать свои инструменты ИИ, а также легко отслеживать их эффективность. Команда SingularityNET стала пионером в разработке ИИ, известного как Sophia, который описывается как «самый выразительный робот в мире». Цель SingularityNET — дать Софии возможность полностью понимать человеческий язык и продолжить разработку «OpenCog» — системы искусственного интеллекта, которая, как ожидается, в конечном итоге достигнет состояния, известного как «продвинутый общий интеллект», то есть искусственный интеллект на уровне человека (или выше). ).
Обзор
Название криптовалюты
AGIX
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
2,000,000,000
Книга ордеров
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Цена(USDT)

(AGIX)

(USDT)

0.1751$0.00
Сделки на рынке
Количество(AGIX)
Цена(USDT)
Количество(AGIX)
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
ETF
Сеточная торговля
Перевод
Купить за
USD
Купить AGIX
Продать AGIX
Лимит
Маркет
Доступно -- USDT
Депозит
ЦенаUSDT
Кол-воAGIX
ВсегоUSDT
Доступно -- AGIX
Депозит
ЦенаUSDT
Кол-воAGIX
ВсегоUSDT
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Торговая пара
Время
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Сумма
Исполнено
Всего
Стоп
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов

© 2023 MEXC.COM

MEXC Global
Быстрая торговля криптовалютами с MEXC
О нас
О бирже MEXC
Конфиденциальность
Предупреждение о рисках
Обучение
Объявления
Поддержка приложения
MEXC Blog
Продукты
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Услуги
Купить крипто
Скачать приложения
Комиссии
VIP-услуги
Реферальная программа
Партнерская программа
MEXC Pioneer
Заявка на листинг
Стать P2P-мерчантом
Служба поддержки
Институциональные услуги
API
Документы API
Верификация каналов
Для правоохранительных органов
Справочный центр
Деловое сотрудничество
Институционалы
Сотрудничество со СМИ
Отправить запрос
Жалобы и предложения
Предложения по продуктам
Как купить
Информация о криптовалюте
Цена криптовалюты
Сообщество

© 2023 MEXC.COM