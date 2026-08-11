Сегодняшняя цена Morpheus AI

Текущая цена Morpheus AI (MOR) сегодня составляет $ 2,06 с изменением 1,81% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOR на USD составляет $ 2,06 за MOR.

На данный момент Morpheus AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 17 863 625, при оборотном предложении 8,66M MOR. В течение последних 24 часов, MOR торговался в диапазоне от $ 2,06 (минимум) до $ 2,14 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 138,99, тогда как исторический минимум составил $ 0,476844.

В краткосрочной перспективе MOR изменился на -0,70% за последний час и на -0,90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 28,13K.

Рыночная информация Morpheus AI (MOR)

Рыночная капитализация $ 17,86M$ 17,86M $ 17,86M Объем (24Ч) $ 28,13K$ 28,13K $ 28,13K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 19,05M$ 19,05M $ 19,05M Оборотное предложение 8,66M 8,66M 8,66M Общее предложение 8 951 222,531370366 8 951 222,531370366 8 951 222,531370366

Текущая рыночная капитализация Morpheus AI составляет $ 17,86M, при 24-часовом объеме торгов $ 28,13K. Циркулируещее обращение MOR составляет 8,66M, а общее предложение – 8951222.531370366. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,05M.