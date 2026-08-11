Сегодняшняя цена REPPO

Текущая цена REPPO (REPPO) сегодня составляет $ 0,01266865 с изменением 3,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REPPO на USD составляет $ 0,01266865 за REPPO.

На данный момент REPPO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5 222 659, при оборотном предложении 412,26M REPPO. В течение последних 24 часов, REPPO торговался в диапазоне от $ 0,01237986 (минимум) до $ 0,01401725 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,051255, тогда как исторический минимум составил $ 0,00281636.

В краткосрочной перспективе REPPO изменился на +2,18% за последний час и на -18,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 243,65K.

Рыночная информация REPPO (REPPO)

Рыночная капитализация $ 5,22M$ 5,22M $ 5,22M Объем (24Ч) $ 243,65K$ 243,65K $ 243,65K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12,67M$ 12,67M $ 12,67M Оборотное предложение 412,26M 412,26M 412,26M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация REPPO составляет $ 5,22M, при 24-часовом объеме торгов $ 243,65K. Циркулируещее обращение REPPO составляет 412,26M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,67M.