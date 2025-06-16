Цена Based SPX6900 (SPX6900)
Текущая цена Based SPX6900 (SPX6900) сегодня составляет 0,00049248 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 473,88K USD. Цена SPX6900 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Based SPX6900:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Based SPX6900 в течение дня составляет +4,11%
- Оборотное предложение составляет 962,23M USD
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За сегодня изменение цены Based SPX6900 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Based SPX6900 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Based SPX6900 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Based SPX6900 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+4,11%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Based SPX6900: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1,93%
+4,11%
-5,08%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵
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|1 SPX6900 к VND
₫12,9596112
|1 SPX6900 к AUD
A$0,0007485696
|1 SPX6900 к GBP
￡0,0003595104
|1 SPX6900 к EUR
€0,0004235328
|1 SPX6900 к USD
$0,00049248
|1 SPX6900 к MYR
RM0,0020881152
|1 SPX6900 к TRY
₺0,0193840128
|1 SPX6900 к JPY
¥0,0708580224
|1 SPX6900 к RUB
₽0,0387187776
|1 SPX6900 к INR
₹0,0422498592
|1 SPX6900 к IDR
Rp7,9432246944
|1 SPX6900 к KRW
₩0,6664091616
|1 SPX6900 к PHP
₱0,0276921504
|1 SPX6900 к EGP
￡E.0,02474712
|1 SPX6900 к BRL
R$0,00270864
|1 SPX6900 к CAD
C$0,000664848
|1 SPX6900 к BDT
৳0,0602007552
|1 SPX6900 к NGN
₦0,7611721632
|1 SPX6900 к UAH
₴0,020462544
|1 SPX6900 к VES
Bs0,049248
|1 SPX6900 к PKR
Rs0,1393521408
|1 SPX6900 к KZT
₸0,252420624
|1 SPX6900 к THB
฿0,0159662016
|1 SPX6900 к TWD
NT$0,0144838368
|1 SPX6900 к AED
د.إ0,0018074016
|1 SPX6900 к CHF
Fr0,0003989088
|1 SPX6900 к HKD
HK$0,0038610432
|1 SPX6900 к MAD
.د.م0,004481568
|1 SPX6900 к MXN
$0,0092733984