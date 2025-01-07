Цена BABY NEIRO (BABY NEIRO)
Текущая цена BABY NEIRO (BABY NEIRO) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.01 USD. Цена BABY NEIRO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка BABY NEIRO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены BABY NEIRO в течение дня составляет 0.00%
- Оборотное предложение составляет 771.50M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене BABY NEIRO к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BABY NEIRO.
За сегодня изменение цены BABY NEIRO на USD составило $ 0.0.
За последние 30 дней изменение цены BABY NEIRO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BABY NEIRO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BABY NEIRO на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0.0
|0.00%
|30 дней
|$ 0
|-64.45%
|60 дней
|$ 0
|-99.99%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен BABY NEIRO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
0.00%
0.00%
0.00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
BABY NEIRO is an innovative project aimed at enhancing early childhood development through interactive technology. It provides infants and toddlers with engaging activities that stimulate cognitive, emotional, and social skills. By combining playful learning with personalized experiences, BABY NEIRO empowers parents and caregivers to actively participate in their child's growth. The project focuses on making quality early education accessible, fostering curiosity and creativity, and ensuring that the joy of childhood remains central to every learning experience.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 BABY NEIRO к AUD
A$--
|1 BABY NEIRO к GBP
￡--
|1 BABY NEIRO к EUR
€--
|1 BABY NEIRO к USD
$--
|1 BABY NEIRO к MYR
RM--
|1 BABY NEIRO к TRY
₺--
|1 BABY NEIRO к JPY
¥--
|1 BABY NEIRO к RUB
₽--
|1 BABY NEIRO к INR
₹--
|1 BABY NEIRO к IDR
Rp--
|1 BABY NEIRO к PHP
₱--
|1 BABY NEIRO к EGP
￡E.--
|1 BABY NEIRO к BRL
R$--
|1 BABY NEIRO к CAD
C$--
|1 BABY NEIRO к BDT
৳--
|1 BABY NEIRO к NGN
₦--
|1 BABY NEIRO к UAH
₴--
|1 BABY NEIRO к VES
Bs--
|1 BABY NEIRO к PKR
Rs--
|1 BABY NEIRO к KZT
₸--
|1 BABY NEIRO к THB
฿--
|1 BABY NEIRO к TWD
NT$--
|1 BABY NEIRO к CHF
Fr--
|1 BABY NEIRO к HKD
HK$--
|1 BABY NEIRO к MAD
.د.م--