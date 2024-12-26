Цена AIRENE by Virtuals (AIRENE)
Текущая цена AIRENE by Virtuals (AIRENE) сегодня составляет 0.00183374 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.83M USD. Цена AIRENE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка AIRENE by Virtuals:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 48.14K USD
- Изменение цены AIRENE by Virtuals в течение дня составляет -15.87%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены AIRENE by Virtuals на USD составило $ -0.000346113886529611.
За последние 30 дней изменение цены AIRENE by Virtuals на USD составило $ +0.0006201248.
За последние 60 дней изменение цены AIRENE by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AIRENE by Virtuals на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000346113886529611
|-15.87%
|30 дней
|$ +0.0006201248
|+33.82%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен AIRENE by Virtuals: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.57%
-15.87%
-11.63%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.
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