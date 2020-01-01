Токеномика AIRENE by Virtuals (AIRENE) Откройте для себя ключевую информацию о AIRENE by Virtuals (AIRENE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AIRENE by Virtuals (AIRENE) Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/2059 Купить AIRENE сейчас!

Токеномика и анализ цен AIRENE by Virtuals (AIRENE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIRENE by Virtuals (AIRENE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 355,26K $ 355,26K $ 355,26K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 355,26K $ 355,26K $ 355,26K Исторический максимум: $ 0,00488432 $ 0,00488432 $ 0,00488432 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00035526 $ 0,00035526 $ 0,00035526 Узнайте больше о цене AIRENE by Virtuals (AIRENE)

Токеномика AIRENE by Virtuals (AIRENE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AIRENE by Virtuals (AIRENE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIRENE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIRENE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIRENE, изучите текущую цену AIRENE!

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