Цена Africa Kids Token (AKIDS)
Текущая цена Africa Kids Token (AKIDS) сегодня составляет 0.00317201 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.17M USD. Цена AKIDS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Africa Kids Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 121.79K USD
- Изменение цены Africa Kids Token в течение дня составляет -10.30%
- Оборотное предложение составляет 998.01M USD
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За сегодня изменение цены Africa Kids Token на USD составило $ -0.000364565832696116.
За последние 30 дней изменение цены Africa Kids Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Africa Kids Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Africa Kids Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000364565832696116
|-10.30%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Africa Kids Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.98%
-10.30%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact.
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