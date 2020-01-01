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Топ токенов категории Образование по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Образование. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003255
+0.31%
+2.37%
+7.12%
$ 32.15M
$ 2.07B
2
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03793
-0.40%
+0.35%
+15.68%
$ 29.26M
$ 1.68M
3
ViFoxCoin
ViFoxCoin
VFX
$ 1.004
0.00%
-0.00%
-1.28%
$ 9.95M
$ 245.37
4
EDUM
EDUM
EDUM
$ 0.056461
0.00%
-0.00%
-4.02%
$ 2.24M
$ 887.90
5
Skill Stacker
Skill Stacker
STKR
$ 0.00193228
+0.10%
-0.01%
+2.94%
$ 1.84M
$ 556.97
6
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.08
-0.06%
-0.01%
+5.15%
$ 962.40K
$ 149.49
7
Edu3Labs
Edu3Labs
NFE
$ 0.00076364
0.00%
-0.05%
-4.46%
$ 686.97K
$ 218.74
8
EvidenZ
EvidenZ
BCDT
$ 0.00917897
0.00%
--
+8.06%
$ 316.14K
$ 58.51
9
Lucrar
Lucrar
LCR
$ 0.115466
-0.80%
-0.01%
+2.59%
$ 312.77K
$ 29.69K
10
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00028632
0.00%
--
-0.70%
$ 286.32K
$ 3.64
11
roule token
roule token
ROUL
$ 0.00207142
0.00%
--
+5.42%
$ 150.46K
$ 58.84
12
99 Bitcoins
99 Bitcoins
99BTC
$ 1.81E-6
0.00%
-1.30%
-1.09%
$ 119.36K
--
13
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 4.722E-5
+8.08%
-1.70%
+63.50%
$ 47.22K
--
14
GITHOOK
GITHOOK
GITHOOK
$ 2.16929E-7
0.00%
-2.90%
+0.26%
$ 21.69K
--
15
Lead Ai
Lead Ai
LAI
$ 3.995E-5
+0.15%
-0.50%
+2.25%
$ 15.98K
--
16
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.253E-5
0.00%
+0.40%
+0.08%
$ 12.48K
--
17
Code Sprout
Code Sprout
SPROUT
$ 9.84E-6
+0.10%
-1.50%
+0.51%
$ 9.84K
--
18
UDAO
UDAO
UDAO
$ 0.0638
0.00%
+0.05%
+0.46%
--
$ 86.63K
19
Brainedge
Brainedge
LEARN
$ 0.007668
+0.14%
-4.41%
+26.11%
--
$ 1.08M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Образование и почему они так популярны?
Токены категории Образование представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 19 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $78.38M.
Какой токен из категории Образование демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Образование, отслеживаемых на MEXC, WIN продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.37% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Образование находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 19 токенов категории Образование, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Образование относятся WIN, EDU, VFX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Образование?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Образование составляет примерно $78.38M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Образование, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.