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Цена Aave Polygon WETH (AMWETH)

USD

График цены Aave Polygon WETH (AMWETH) в реальном времени

$3,389.05
$3,389.05$3,389.05
+4.20%(1D)

Цена Aave Polygon WETH (AMWETH) сегодня

Текущая цена Aave Polygon WETH (AMWETH) сегодня составляет 3,389.05 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AMWETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aave Polygon WETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.82M USD
- Изменение цены Aave Polygon WETH в течение дня составляет +4.21%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aave Polygon WETH (AMWETH) - USD

За сегодня изменение цены Aave Polygon WETH на USD составило $ +136.84.
За последние 30 дней изменение цены Aave Polygon WETH на USD составило $ -62.1460265650.
За последние 60 дней изменение цены Aave Polygon WETH на USD составило $ -101.7304694700.
За последние 90 дней изменение цены Aave Polygon WETH на USD составило $ +911.618913824853.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +136.84+4.21%
30 дней$ -62.1460265650-1.83%
60 дней$ -101.7304694700-3.00%
90 дней$ +911.618913824853+36.80%

Анализ цен Aave Polygon WETH (AMWETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aave Polygon WETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3,193.02
$ 3,193.02$ 3,193.02

$ 3,411.97
$ 3,411.97$ 3,411.97

$ 4,858.03
$ 4,858.03$ 4,858.03

-0.04%

+4.21%

-1.61%

Рыночная информация Aave Polygon WETH (AMWETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

0.00
0.00 0.00

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Источник Aave Polygon WETH (AMWETH)

Официальный веб-сайт

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