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Топ токенов категории Токены Aave по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токены Aave. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,872.84
0.00%
-0.02%
-0.15%
$ 4.50B
--
2
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 89.31
-0.06%
-0.01%
-0.89%
$ 218.92M
$ 396.02
3
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.17
0.00%
+0.17%
0.00%
$ 123.32M
$ 263.70K
4
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,130.67
0.00%
-0.02%
-0.09%
$ 107.06M
--
5
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
-15.26%
$ 71.35M
$ 3.29
6
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 40.65M
$ 518.60
7
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 1,998.89
-0.15%
-0.02%
-0.14%
$ 19.76M
$ 37.25K
8
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,874.09
0.00%
-0.02%
-0.18%
$ 12.02M
--
9
Matic Aave Interest Bearing USDC
Matic Aave Interest Bearing USDC
MAUSDC
$ 1.16
0.00%
--
0.00%
$ 6.67M
$ 3.08
10
Aave Polygon WETH
Aave Polygon WETH
AMWETH
$ 1,874.09
0.00%
-0.02%
-0.26%
$ 6.40M
--
11
Aave v3 LUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$ 1.004
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 2.21M
--
12
Wrapped Aave Base USDC
Wrapped Aave Base USDC
WABASUSDC
$ 1.14
0.00%
-0.00%
+1.79%
$ 1.07M
$ 2.87K
13
Wrapped Aave Base GHO
Wrapped Aave Base GHO
WABASGHO
$ 1.056
0.00%
-0.00%
+2.82%
$ 698.37K
$ 2.60K
14
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
WAETHLIDOWSTETH
$ 2,338.17
-0.17%
-0.02%
+0.22%
$ 517.87K
$ 34.52K
15
Aave v3 OP
Aave v3 OP
AOP
$ 0.091791
0.00%
+0.03%
+3.63%
$ 357.21K
--
16
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
WAARBUSDCN
$ 1.18
0.00%
0.00%
+6.31%
$ 289.07K
$ 81.57K
17
Aave v3 FRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$ 0.990499
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 215.03K
--
18
Wrapped Aave Arbitrum WETH
Wrapped Aave Arbitrum WETH
WAARBWETH
$ 1,996.49
-0.15%
-0.02%
-0.45%
$ 173.71K
$ 8.11K
19
Wrapped Aave Arbitrum GHO
Wrapped Aave Arbitrum GHO
WAARBGHO
$ 1.11
0.00%
0.00%
+6.53%
$ 164.26K
$ 98.09
20
Wrapped Aave Base WETH
Wrapped Aave Base WETH
WABASWETH
$ 1,960.91
-0.15%
-0.02%
-0.21%
$ 135.47K
$ 292.61
21
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
WAETHLIDOGHO
$ 1.037
0.00%
+0.17%
0.00%
$ 103.22K
$ 264.46K
22
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
WAETHLIDOWETH
$ 1,953.04
-0.18%
-0.02%
+0.16%
$ 91.06K
$ 36.32K
23
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
WAARBWSTETH
$ 2,325.34
-0.15%
-0.02%
+6.60%
$ 68.20K
$ 4.81K
24
Wrapped Aave Arbitrum USDT
Wrapped Aave Arbitrum USDT
WAARBUSDT
$ 1.23
0.00%
0.00%
+6.03%
$ 64.98K
$ 83.08
25
Aave v3 BAL
Aave v3 BAL
ABAL
$ 0.108443
0.00%
-0.01%
+0.40%
$ 52.15K
--
26
Wrapped Aave Base EURC
Wrapped Aave Base EURC
WABASEURC
$ 1.19
0.00%
-0.00%
+2.59%
$ 26.77K
$ 3.85
27
Wrapped Aave Base wstETH
Wrapped Aave Base wstETH
WABASWSTETH
$ 2,327.85
-0.14%
-0.02%
+6.82%
$ 26.08K
$ 27.06
28
Wrapped Aave Gnosis wstETH
Wrapped Aave Gnosis wstETH
WAGNOWSTETH
$ 2,267.23
-0.15%
-0.02%
+42.56%
$ 10.02K
$ 8.91K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токены Aave и почему они так популярны?
Токены категории Токены Aave представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 28 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $5.11B.
Какой токен из категории Токены Aave демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токены Aave, отслеживаемых на MEXC, WAETHLIDOGHO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.17% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токены Aave находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 28 токенов категории Токены Aave, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токены Aave относятся AWETH, STKAAVE, WAETHUSDT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токены Aave?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токены Aave составляет примерно $5.11B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токены Aave, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.