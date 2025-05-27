Что такое vankedisi (VANKEDISI)

Первый самопродвигающийся мемкоин Турции.

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VANKEDISI на местную валюту

1 VANKEDISI к VND ₫ 1 975,12623 1 VANKEDISI к AUD A$ 0,1193965 1 VANKEDISI к GBP ￡ 0,0562319 1 VANKEDISI к EUR € 0,0677864 1 VANKEDISI к USD $ 0,07703 1 VANKEDISI к MYR RM 0,3258369 1 VANKEDISI к TRY ₺ 2,9987779 1 VANKEDISI к JPY ¥ 11,0722922 1 VANKEDISI к RUB ₽ 6,1716436 1 VANKEDISI к INR ₹ 6,5791323 1 VANKEDISI к IDR Rp 1 262,7866832 1 VANKEDISI к PHP ₱ 4,2790165 1 VANKEDISI к EGP ￡E. 3,8353237 1 VANKEDISI к BRL R$ 0,4367601 1 VANKEDISI к CAD C$ 0,1055311 1 VANKEDISI к BDT ৳ 9,3845649 1 VANKEDISI к NGN ₦ 121,8822581 1 VANKEDISI к UAH ₴ 3,2029074 1 VANKEDISI к VES Bs 7,24082 1 VANKEDISI к PKR Rs 21,6924183 1 VANKEDISI к KZT ₸ 39,2205948 1 VANKEDISI к THB ฿ 2,5204216 1 VANKEDISI к TWD NT$ 2,3124406 1 VANKEDISI к AED د.إ 0,2827001 1 VANKEDISI к CHF Fr 0,0631646 1 VANKEDISI к HKD HK$ 0,6031449 1 VANKEDISI к MAD .د.م 0,7063651 1 VANKEDISI к MXN $ 1,4843681

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