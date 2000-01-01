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Топ токенов категории Тематика талисмана по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Тематика талисмана. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004949
-0.72%
-12.82%
+13.26%
$ 4.94M
$ 14.37M
2
Froge
Froge
FROGE
$ 2.027E-9
-0.49%
-3.70%
+0.25%
$ 1.32M
--
3
vankedisi
vankedisi
VANKEDISI
$ 0.01175978
+0.08%
-0.01%
-3.04%
$ 1.00M
$ 24.91K
4
Million
Million
MM
$ 0.986875
+0.66%
-0.01%
-0.91%
$ 986.85K
$ 902.27
5
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00094398
-3.48%
-0.21%
-18.34%
$ 869.07K
$ 118.85K
6
Luce
Luce
LUCE
$ 0.00029407
+0.06%
-0.02%
-8.08%
$ 294.02K
$ 27.55K
7
Litecoin Mascot
Litecoin Mascot
LESTER
$ 0.00014945
-0.05%
-0.02%
-1.07%
$ 149.41K
$ 30.53
8
Krex
Krex
KREX
$ 5.14E-6
0.00%
0.00%
-7.05%
$ 107.97K
--
9
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.914E-5
0.00%
+0.10%
-7.58%
$ 49.12K
--
10
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.528E-5
-0.42%
-5.20%
-11.11%
$ 35.28K
--
11
Astherus
Astherus
ASTHERUS
$ 2.464E-5
+0.20%
+2.00%
+6.21%
$ 24.65K
--
12
Anon Alien
Anon Alien
AALIEN
$ 2.113E-5
+0.48%
-0.60%
-28.32%
$ 21.13K
--
13
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.723E-5
+0.12%
+2.30%
-97.32%
$ 17.23K
--
14
Vatican Mascot
Vatican Mascot
LUCE
$ 3.7786E-8
0.00%
+2.70%
+1.96%
$ 15.90K
--
15
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.562E-5
0.00%
0.00%
-3.64%
$ 15.61K
--
16
Captain Ethereum
Captain Ethereum
CAPTAIN
$ 1.556E-5
+0.13%
-2.80%
-5.06%
$ 15.56K
--
17
Lester
Lester
LESTER
$ 2.9937E-8
0.00%
-4.80%
-0.05%
$ 12.59K
--
18
Qubit The Quantum Dog
Qubit The Quantum Dog
QUBIT
$ 1.158E-5
0.00%
-0.60%
-0.77%
$ 11.55K
--
19
YURU COIN
YURU COIN
YURU
$ 0.2835
0.00%
-1.35%
+11.89%
--
$ 14.93K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Тематика талисмана и почему они так популярны?
Токены категории Тематика талисмана представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 19 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $9.89M.
Какой токен из категории Тематика талисмана демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Тематика талисмана, отслеживаемых на MEXC, LUCE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Тематика талисмана находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 19 токенов категории Тематика талисмана, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Тематика талисмана относятся KEKIUS, FROGE, VANKEDISI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Тематика талисмана?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Тематика талисмана составляет примерно $9.89M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Тематика талисмана, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.