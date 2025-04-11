Что такое PAWS (PAWS)

PAWS – это IP-криптобренд с 80 миллионами пользователей, создавший самую большую воронку онбординга в истории web3 и самое большое сообщество «бриллиантовых лап» (рук).

PAWS доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в PAWS. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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PAWS Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как PAWS, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена PAWS в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены PAWS.

История цен PAWS

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Как купить PAWS (PAWS)

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PAWS на местную валюту

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Источники PAWS

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