Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории SocialFi по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе SocialFi. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.0529
+0.27%
-1.51%
-5.01%
$ 1.23B
$ 1.11M
2
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07459
+0.31%
-2.46%
-0.90%
$ 102.31M
$ 2.86M
3
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00630034
0.00%
--
+0.94%
$ 63.00M
$ 19.43
4
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03660267
+0.06%
0.00%
+0.49%
$ 33.06M
$ 15.61K
5
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00538
-0.19%
-1.83%
-8.36%
$ 25.84M
$ 9.06M
6
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005246
+0.67%
-2.65%
-7.87%
$ 23.49M
$ 12.60M
7
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04117
-0.12%
-2.18%
-0.77%
$ 22.83M
$ 1.79M
8
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3152
+0.09%
-0.81%
+4.52%
$ 22.23M
$ 202.26K
9
STEEM
STEEM
STEEM
$ 0.03692
-0.03%
-1.18%
+2.04%
$ 20.34M
$ 2.52M
10
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.22
0.00%
-0.03%
-4.69%
$ 12.84M
$ 1.60K
11
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00511791
0.00%
0.00%
+1.66%
$ 11.48M
$ 2.60K
12
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02256278
+0.10%
+0.02%
-12.54%
$ 11.47M
$ 38.05K
13
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011271
-0.04%
-2.64%
+21.25%
$ 10.61M
$ 4.06M
14
00 Token
00 Token
00
$ 0.00910865
+0.15%
-0.10%
-17.06%
$ 9.11M
$ 81.49K
15
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002575
+0.55%
+4.35%
+14.81%
$ 7.82M
$ 31.18M
16
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.497446
+0.62%
-0.01%
-7.34%
$ 7.34M
$ 2.14K
17
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001315
+0.23%
+1.46%
+6.18%
$ 6.79M
$ 420.62M
18
The Arena
The Arena
ARENA
$ 0.00103834
-0.35%
-0.23%
-19.54%
$ 6.64M
$ 172.72K
19
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2162
-0.23%
+0.05%
+3.34%
$ 6.60M
$ 73.29K
20
ivault
ivault
IVT
$ 0.01281217
+0.14%
+0.01%
+0.20%
$ 6.03M
$ 190.09K
21
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.012352
-1.10%
-3.48%
-6.37%
$ 5.62M
$ 4.43M
22
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.36555
-0.01%
-0.00%
-0.24%
$ 4.70M
$ 109.04K
23
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2973
+0.24%
+4.56%
-5.99%
$ 4.13M
$ 196.01K
24
Cratos
Cratos
CRTS
$ 4.108E-5
-0.17%
-1.30%
+2.62%
$ 3.96M
--
25
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.01813
-0.13%
-0.85%
+0.10%
$ 3.61M
$ 3.25M
26
Steem Dollars
Steem Dollars
SBD
$ 0.356291
+0.03%
0.00%
-3.68%
$ 3.49M
$ 1.33M
27
daGama
daGama
DGMA
$ 0.01995
0.00%
+0.05%
0.00%
$ 2.60M
$ 4.23M
28
Paparazzi Token
Paparazzi Token
PAPARAZZI
$ 0.00025838
-0.08%
0.00%
0.00%
$ 2.58M
$ 21.98K
29
LYNK
LYNK
LYNK
$ 0.0025148
+0.35%
-0.03%
-0.28%
$ 2.51M
$ 6.75K
30
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00023674
+0.24%
-0.02%
-17.71%
$ 2.37M
$ 151.97K
31
WHALE
WHALE
WHALE
$ 0.212715
+0.18%
+0.12%
+18.90%
$ 2.13M
$ 10.13K
32
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020395
0.00%
+0.01%
+0.71%
$ 2.04M
$ 5.40K
33
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001842
+0.27%
-3.61%
+4.72%
$ 1.84M
$ 32.05M
34
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.98
0.00%
+0.05%
+17.86%
$ 1.78M
$ 18.76K
35
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00171434
0.00%
--
+0.03%
$ 1.71M
$ 7.48
36
Saito
Saito
SAITO
$ 0.00056409
+0.01%
-0.00%
+5.57%
$ 1.69M
$ 858.88
37
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00641167
0.00%
--
+2.39%
$ 1.35M
$ 5.13
38
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00282459
0.00%
--
-0.37%
$ 1.29M
$ 208.23
39
Mint Token
Mint Token
MT
$ 0.00196803
+0.25%
-0.01%
-0.02%
$ 1.28M
$ 350.94
40
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00015386
-0.19%
-0.24%
-30.08%
$ 1.23M
$ 92.68
41
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00226728
0.00%
--
+43.64%
$ 1.03M
$ 7.88K
42
noice
noice
NOICE
$ 9.87E-6
+0.82%
-2.20%
+5.34%
$ 986.58K
--
43
Kin
Kin
KIN
$ 3.68174E-7
+0.05%
-4.10%
-7.77%
$ 974.63K
--
44
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.481E-5
+0.12%
-1.50%
-6.38%
$ 846.26K
--
45
Global Coin Research
Global Coin Research
GCR
$ 0.077855
0.00%
--
0.00%
$ 778.55K
$ 213.97
46
Financie Token
Financie Token
FNCT
$ 0.000151
-0.05%
-0.07%
-4.94%
$ 628.19K
$ 124.85
47
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00119984
-0.08%
+0.03%
+7.98%
$ 604.60K
$ 1.82K
48
UXLINK
UXLINK
UXLINK
$ 0.00065115
+0.17%
+0.00%
-1.06%
$ 604.10K
$ 30.37K
49
Airdrops Quest
Airdrops Quest
DROP
$ 0.00056693
0.00%
--
+1.15%
$ 564.34K
$ 50.80
50
ReplyCorp
ReplyCorp
REPLY
$ 0.00102169
+0.34%
-0.02%
-13.54%
$ 472.89K
$ 1.58K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории SocialFi и почему они так популярны?
Токены категории SocialFi представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 112 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.70B.
Какой токен из категории SocialFi демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории SocialFi, отслеживаемых на MEXC, DAHOOD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 41.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов SocialFi находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 112 токенов категории SocialFi, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории SocialFi относятся SKY, REAL, SWOP. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории SocialFi?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории SocialFi составляет примерно $1.70B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор SocialFi, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.