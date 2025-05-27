Что такое Lair Finance (LAIR)

Lair Finance – это кроссчейн-шлюз для ликвидного (ре)стейкинга, позволяющий пользователям накапливать доходность и одновременно перемещать ликвидность между L1-сетями. С 66% TVL Kaia, находящимися в обеспечении, и 4 миллионами пользователей Line Consumer, протокол расширяет свою экосистему на Berachain для рестейкинга $BGT и $Bera, а также интегрируется с Story, Injective и Initia.

Lair Finance доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Lair Finance. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Lair Finance Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Lair Finance, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена LAIR в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Lair Finance.

История цен Lair Finance

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Как купить Lair Finance (LAIR)

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LAIR на местную валюту

1 LAIR к VND ₫ 1 017,43488 1 LAIR к AUD A$ 0,0611072 1 LAIR к GBP ￡ 0,0289664 1 LAIR к EUR € 0,0349184 1 LAIR к USD $ 0,03968 1 LAIR к MYR RM 0,1678464 1 LAIR к TRY ₺ 1,5447424 1 LAIR к JPY ¥ 5,7016192 1 LAIR к RUB ₽ 3,1791616 1 LAIR к INR ₹ 3,3882752 1 LAIR к IDR Rp 650,4916992 1 LAIR к PHP ₱ 2,20224 1 LAIR к EGP ￡E. 1,9756672 1 LAIR к BRL R$ 0,2245888 1 LAIR к CAD C$ 0,0543616 1 LAIR к BDT ৳ 4,8342144 1 LAIR к NGN ₦ 62,7844736 1 LAIR к UAH ₴ 1,6498944 1 LAIR к VES Bs 3,72992 1 LAIR к PKR Rs 11,1742848 1 LAIR к KZT ₸ 20,2034688 1 LAIR к THB ฿ 1,2979328 1 LAIR к TWD NT$ 1,1904 1 LAIR к AED د.إ 0,1456256 1 LAIR к CHF Fr 0,0325376 1 LAIR к HKD HK$ 0,3106944 1 LAIR к MAD .د.م 0,3638656 1 LAIR к MXN $ 0,7642368

Источники Lair Finance

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lair Finance Какова цена Lair Finance (LAIR) сегодня? Текущая цена Lair Finance (LAIR) составляет 0,03968 USD . Какова рыночная капитализация Lair Finance (LAIR)? Текущая рыночная капитализация Lair Finance составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения LAIR на его рыночную цену в реальном времени 0,03968 USD . Каково оборотное предложение Lair Finance (LAIR)? Текущее оборотное предложение Lair Finance (LAIR) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Lair Finance (LAIR)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Lair Finance (LAIR) составляет 0,07 USD . Каков 24-часовой объем торгов Lair Finance (LAIR)? 24-часовой объем торгов Lair Finance (LAIR) составляет $ 77,22K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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