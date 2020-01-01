Токеномика Dolomite (DOLO) Откройте для себя ключевую информацию о Dolomite (DOLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dolomite (DOLO) Dolomite – это децентрализованный протокол денежного рынка и DEX нового поколения, который предлагает широкую поддержку токенов и эффективность капитала с помощью системы виртуальной ликвидности. Dolomite объединяет сильные стороны DEX и протокола кредитования в самый эффективный и модульный протокол, который DeFi когда-либо видели! Dolomite может предлагать кредиты с залоговым обеспечением, маржинальную торговлю, спотовую торговлю и другие финансовые инструменты. Официальный сайт: https://dolomite.io/ Whitepaper: https://docs.dolomite.io Обозреватель блоков: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654 Купить DOLO сейчас!

Токеномика и анализ цен Dolomite (DOLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dolomite (DOLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,81M $ 36,81M $ 36,81M Исторический максимум: $ 0,119 $ 0,119 $ 0,119 Исторический минимум: $ 0,029056452455781562 $ 0,029056452455781562 $ 0,029056452455781562 Текущая цена: $ 0,03681 $ 0,03681 $ 0,03681 Узнайте больше о цене Dolomite (DOLO)

Токеномика Dolomite (DOLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dolomite (DOLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOLO, изучите текущую цену DOLO!

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