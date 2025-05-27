Цена 5th Scape ($5SCAPE)
Текущая цена 5th Scape ($5SCAPE) сегодня составляет 0,00036935 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена $5SCAPE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка 5th Scape:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5,09K USD
- Изменение цены 5th Scape в течение дня составляет -12,00%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены 5th Scape на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 5th Scape на USD составило $ -0,0001268209.
За последние 60 дней изменение цены 5th Scape на USD составило $ -0,0002922567.
За последние 90 дней изменение цены 5th Scape на USD составило $ -0,0004367048310377272.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-12,00%
|30 дней
|$ -0,0001268209
|-34,33%
|60 дней
|$ -0,0002922567
|-79,12%
|90 дней
|$ -0,0004367048310377272
|-54,17%
Ознакомьтесь с последним анализом цен 5th Scape: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-3,92%
-12,00%
-25,89%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
5thScape is a blockchain-powered VR gaming ecosystem that combines immersive 3D VR games, advanced VR hardware (headsets and ergonomic gaming chairs), and a native cryptocurrency, the 5SCAPE token. The platform offers users access to digital products like games, educational content, and movies while providing exclusive discounts and seamless transactions via its token. It also supports VR game developers with incentives, fostering innovation in the gaming metaverse. By integrating cutting-edge technology and decentralized finance, 5thScape aims to revolutionize virtual reality entertainment.
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