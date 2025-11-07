Informații privind prețul pentru SocialCrab (SCRB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -4.43% Modificare de preț (1 zi) -8.53% Modificare de preț (7 zile) -28.72%

Prețul în timp real pentru SocialCrab (SCRB) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SCRB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SCRB este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SCRB s-a modificat cu -4.43% în decursul ultimei ore, cu -8.53% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SocialCrab (SCRB)

Capitalizare de piață $ 112.97K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 112.97K Ofertă află în circulație 999.97M Ofertă totală 999,971,814.3390741

Capitalizarea de piață actuală pentru SocialCrab este $ 112.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SCRB este 999.97M, cu o ofertă totală de 999971814.3390741. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 112.97K.