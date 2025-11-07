Informații privind prețul pentru Hylo USD (HYUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.998258 $ 0.998258 $ 0.998258 Minim 24 h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.998258$ 0.998258 $ 0.998258 Maxim 24 h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Maxim dintotdeauna $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Cel mai mic preț $ 0.986187$ 0.986187 $ 0.986187 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -0.04% Modificare de preț (7 zile) -0.07% Modificare de preț (7 zile) -0.07%

Prețul în timp real pentru Hylo USD (HYUSD) este $0.999116. În ultimele 24 de ore, tokenul HYUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.998258 și un maxim de $ 1.0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HYUSD este $ 1.005, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.986187.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HYUSD s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hylo USD (HYUSD)

Capitalizare de piață $ 36.44M$ 36.44M $ 36.44M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 36.45M$ 36.45M $ 36.45M Ofertă află în circulație 36.49M 36.49M 36.49M Ofertă totală 36,498,332.754369 36,498,332.754369 36,498,332.754369

Capitalizarea de piață actuală pentru Hylo USD este $ 36.44M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HYUSD este 36.49M, cu o ofertă totală de 36498332.754369. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 36.45M.