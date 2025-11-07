Informații privind prețul pentru DoctorX (DRX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -9.02% Modificare de preț (7 zile) -14.79% Modificare de preț (7 zile) -14.79%

Prețul în timp real pentru DoctorX (DRX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DRX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DRX este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DRX s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -9.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DoctorX (DRX)

Capitalizare de piață $ 163.73K$ 163.73K $ 163.73K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 163.73K$ 163.73K $ 163.73K Ofertă află în circulație 203.12B 203.12B 203.12B Ofertă totală 203,118,765,429.0 203,118,765,429.0 203,118,765,429.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DoctorX este $ 163.73K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DRX este 203.12B, cu o ofertă totală de 203118765429.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 163.73K.